Tassio Mendes Vai Promover Live em pprol da APAE e do Projeto Prateleira Solidária

Levar muita música e fazer o bem, este é o objetivo de Tassio Mendes. O professor de música da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) vai promover uma live solidária na próxima sexta-feira, dia 04. O show será às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do cantor. A live com viés 100% solidário vai beneficiar a APAE, que atende 350 alunos, possui caráter totalmente assistencial e filantrópico, e também o Projeto Prateleira Solidária, que disponibiliza alimento, calçado, roupa, ração, brinquedos, móveis, eletrodomésticos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com Maura Guerreiro, diretora da instituição, a live irá ajudar a angariar fundos para a manutenção das atividades, já que o isolamento social tem prejudicado a realização dos eventos de maneira tradicional. “Todo o montante arrecadado nos ajudará a dar continuidade à realização dos projetos da APAE”, explicou.

Quem quiser contribuir pode fazer a sua doação através de transferência bancária para a conta da APAE no Banco Santander, C/C 13001969-6, Ag: 0003, CNPJ: 47.079.827/0001-04. Também para o Projeto Prateleira Solidária Banco Santander, C/C 01003977-2, Ag: 3093, CPF: 367.036.918-00, há possibilidade de fazer as doações pelo WhatsApp: (17)99103-1926 ou na Rua Cubatão, 696 – Jardim Alpino. As doações também poderão ser feitas através do QR Code que será divulgado durante a live.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local