Tapa-Buracos No Centro Gera Reclamações de Motoristas

Na manhã desta segunda-feira (3), a Reportagem de O Regional recebeu reclamações de motoristas e pedestres com relação ao serviço de tapa-buracos no centro de Catanduva. Segundo eles, o horário seria inoportuno para as obras. Nossa equipe foi até o local conferir a situação. Por volta das 10h, um caminhão encontrava-se na Rua Pará. Para que as obras pudessem ser realizadas, a interdição começou na Rua Pernambuco.

“Isso não é hora para obras em pleno centro da cidade. O trânsito já é complicado em dias normais, imagina quando as ruas são interditadas”, questionou um motorista que prefere não ser identificado.

“Cheguei atrasado ao serviço por que precisei ir por outro caminho, muito mais longo do que aquele que costumo ir”, questionou outro.

“O trânsito em Catanduva já não flui bem, está cada dia pior. Reconheço que o recape será para nosso benefício, mas de fato poderiam ter escolhido um horário com menos movimento”, disseram.

Por meio da Assessoria de Comunicação, a Prefeitura de Catanduva informou que a Secretaria de Obras e Serviços iniciaria nova etapa de recapeamento asfáltico a partir desta segunda-feira (3). Os locais de realização de obras e horários não foram divulgados. O setor apenas informou que o serviço seria realizado em bairros como Colina do Sol, Vila Soto e Higienópolis, incluindo a construção de galerias e águas pluviais no Distrito Industrial Pedro Luís Boso, Jardim Oriental e Agudo Romão, além de construção de calçadas e implantação de guias e sarjetas em outros pontos da cidade.

A nova etapa de recape é realizada por empresa terceirizada. “O investimento é de, aproximadamente, R$ 2,2 milhões em recursos do PAC 2, com contrapartida da administração municipal. A empresa terá 180 dias para a conclusão dos trabalhos, a partir da ordem de serviço”, informou o órgão.

Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura a respeito dos horários de realização da interdição. O setor respondeu que “A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) realizou, no final de semana, a substituição de ramal de água na rua Pará, 136. Sendo assim, houve a necessidade do tapa-buraco para a conclusão do serviço”.

Da Reportagem Local