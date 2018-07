Tainá Agazzi Divulga Seu Novo Álbum na Band FM e Planeja DVD

A cantora sertaneja Tayná Agazzi participou ontem de uma entrevista no programa Tarde da Band, sintonizado no canal 96,1FM. A cantora, que já fez parceria com grandes nomes da música sertaneja como Naiara Azevedo e Felipe Araújo, está divulgando seu novo álbum e contou um pouco sobre sua trajetória no mundo da música.

“A oportunidade de gravar com a Naiara Azevedo surgiu porque ela traz uma postura de mulher independente no mercado e eu fiquei muito feliz de ter feito essa participação especial”, afirma a cantora. A música foi lançada há aproximadamente dois meses nas rádios e no Youtube, há cerca de quatro meses.

“O meu novo CD traz duas músicas com participações especiais e estou trabalhando em novas produções. Daqui dois meses gravaremos uma nova música também com featuring e tenho planos para a gravação de um DVD em breve”, declara a cantora. A cantora, que iniciou sua carreira em bares do estado do Paraná, teve sua trajetória bastante marcada na Bahia, onde abria grandes shows, como de Bruno de Marrone e outros sertanejos, e hoje reside no Goiás.

Da Reportagem Local