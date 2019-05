Taekwondo De Catanduva Ganha Três Medalhas Em Campeonato Paulista

Neste final de semana o Taekwondo de Catanduva disputou a 2°etapa do Campeonato Paulista na cidade de São Paulo. Conquistamos três medalhas importantes para Catanduva nessa competição, os atletas Gustavo Gandra 2° lugar categoria Poomsae, Flávio Roberto 2° lugar categoria Kyorugui Master 1, Yago Daltim 3° lugar categoria Kyorugui pela seletiva estadual.

“Foi um excelente resultado que trouxemos para Catanduva. Esperamos melhorar nas próximas competições” finalizou Gustavo Gandra, técnico e atleta.

A influência chinesa foi maior inicialmente durante o desenvolvimento, variando em um paradigma primitivo de simples luta com agarrões e projeções, para um modelo com mais ênfase em golpes traumáticos, e se fez sentir nas técnicas dos estilos mais fluidos e pragmáticos da China meridional. Depois, devido a alterações geopolíticas, sobreveio à predominância das disciplinas de combate do Japão e, nesse período, o modelo tendeu a simplificar ainda mais os movimentos, tornando-os mais diretos e eliminando o que não seria útil ou que fosse apenas floreio.

O repertório técnico da arte marcial abrange, principalmente, golpes contundentes nos pontos vitais (atemi waza), como: pontapés, socos, joelhadas, bofetadas, etc., executadas com as mãos desarmadas. Todavia, técnicas de projeção, imobilização e bloqueios — nage waza, katame waza, uke waza — também são ensinados, com maior ou menor ênfase, dependendo de qual estilo ou escola se aprende a arte. A partir do primeiro quartel do século XX classificado como esporte olímpico e participando dos Jogos Pan-Americanos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local