Suspense Para Divulgação de Medicamentos Utilizados Para Covid-19 em Catanduva

Diferentemente de outros municípios do Estado de São Paulo e até mesmo de outros Estados do país, como Pará e Rio Grande do Sul, o tratamento medicamentoso para a Covid-19 em Catanduva se torna quase “um suspense”. O Ministério da Saúde permite que médicos, ao examinarem seus pacientes e sintomas, prescrevam remédios mesmo sem a eficácia científica comprovada, desde que eles assinem um termo de consentimento. Boletim do coronavírus de ontem mostra que a cidade já possui 68 óbitos confirmados, 2140 pacientes que testaram positivo, 18 pessoas internadas na Unidade de Terapia Intensiva e 20 pacientes internados em leitos de enfermaria. Mas abertamente, médicos, hospitais e até a Secretaria de Saúde não informam – com todas as letras – quais seriam as opções em pacientes com sintomas leves e até mesmo em pacientes graves, internados.

Alguns municípios brasileiros há pelo menos dois meses iniciaram a distribuição do chamado “Kit Covid-19” para pacientes suspeitos ou já confirmados com estádio inicial da doença. O kit é composto por cinco medicamentos: hidroxicloroquina, azitromicina, enoxaparina, remédios para enjoos e anti-inflamatório. Um exemplo é Porto Feliz, na região de Sorocaba.

Neste mês, Campinas passou a aderir medicação homeopática aos pacientes da Covid-19. Um protocolo foi elaborado por lá para esse uso de medicação. “Diante da perspectiva de agravamento do número de casos e consequente aumento da mortalidade pela Covid 19 no município de Campinas, a Diretoria de Saúde junto com o coletivo de profissionais, incluindo uma comissão de médicos homeopatas, que atuam no SUS Campinas, apresentam o projeto de intervenção para a utilização de medicamento homeopático na prevenção de sintomas daqueles potencialmente expostos a Covid 19.

Os médicos da comissão de homeopatas elencaram o “Arsenicum album CH30 em glóbulos”, devido ser o medicamento que apresenta maior similaridade com os sintomas da Covid 19. “Conforme avaliação desta comissão e baseado no estudo da Associação Médica Homeopática Brasileira: Estudo Preliminar de sintomas e medicamentos prevalentes do “gênio epidêmico” de Covid 19”.

Na cidade, todo o morador, inicialmente trabalhador nos Centros de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde Campinas, pode receber o medicamento, desde que se interesse.

Em Catanduva, questionamos os hospitais Unimed São Domingos e também o Emílio Carlos, da Fundação Padre Albino e a Secretaria Municipal de Saúde.

O infectologista Arlindo Schiesari Júnior, diretor técnico e responsável pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Unimed São Domingos (HUSD). Afirmou que ainda não existem medicamentos antivirais específicos contra o novo coronavírus que tenham eficácia clínica e segurança comprovadas para uso em seres humanos. Nos Estados Unidos, o medicamento Remdesivir foi liberado de maneira emergencial para tratar pacientes graves, pois parece haver algum benefício clínico. Contudo, ainda faltam mais estudos nesse sentido e o medicamento não está disponível no Brasil.

Para pacientes internados, o infectologista afirma: “Assim, quando o paciente interna, ele recebe suporte de oxigênio, medicamentos para alívio da dor e do mal estar e é prescrita a dexametasona, que tem ação antinflamatória nos pulmões, demonstrada em estudo clínico. Mas vale ressaltar que essa medicação somente se mostrou eficaz para pacientes que necessitam de suporte de oxigênio. Ou seja, apenas para pacientes internados. Até o momento, não mostrou benefício para os casos leves que não necessitam de internação hospitalar”.

“Existem diversas publicações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em relação ao novo coronavírus, especialmente sobre notificações dos casos suspeitos, métodos diagnósticos e medidas de prevenção. Em relação ao tratamento, o Ministério da Saúde permite que o médico prescreva medicações contra o novo coronavírus, mesmo que ainda não apresentem comprovação científica de eficácia e segurança. Nesse caso, o médico deve explicar ao paciente sobre as limitações científicas do tratamento proposto e o paciente deve assinar um termo de consentimento, pelo qual ele autoriza o médico prescrever as medicações. Um exemplo disso é a prescrição da hidroxicloroquina”.

Afirmou ainda que os hospitais seguem os protocolos clínicos elaborados para a prevenção, tratamento da Covid-19. “Os protocolos clínicos são uma importante ferramenta para padronizar e direcionar os profissionais da saúde em suas condutas diagnósticas e terapêuticas. Os hospitais de Catanduva trabalham com protocolos clínicos para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, desde o início da mesma. Tais protocolos são frequentemente atualizados, de acordo com o surgimento de novas evidências científicas e orientações do Ministério da Saúde. No caso da COVID-19, os protocolos orientam sobre o manejo clínico dos pacientes, bem como sobre as medidas de prevenção contra a infecção”.

A Fundação Padre Albino e o secretário municipal de Saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior não responderam aos questionamentos de O Regional.

Karla Konda

Editora Chefe

