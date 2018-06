Suspeito de Matar Mulher é Preso Pela DIG

O suspeito de matar uma mulher de 40 anos foi preso pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva na noite de ontem. O corpo da vítima foi encontrado na madrugada da última quarta-feira (20) em um canavial que liga Pindorama ao Distrito de Roberto. O homem apontado como principal suspeito do crime era companheiro da mulher. Uma testemunha ajudou na investigação.

De acordo com informações do delegado responsável pela investigação, Marcelo Augusto Díspore, com a informação do homicídio, as equipes começaram a buscar informações tanto sobre o responsável pelo crime, quanto como o crime ocorreu. Uma testemunha foi peça fundamental na investigação. Ela contou as equipes que teria visto o homem discutindo com a vítima nas proximidades do local onde o corpo dela foi encontrado por pelo menos duas vezes. A partir daí, ele foi apontado como o suspeito do crime. A reportagem completa na edição de amanhã de O Regional (www.oregional.com.br).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local