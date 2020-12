Suspeito de Matar Jovem em Posto de Combustíveis de Santa Adélia se Entrega à Polícia

O homem suspeito de matar a tiros um jovem em um posto de combustíveis, em Santa Adélia, se entregou à Polícia civil na tarde da última terça-feira (15).

O assassinato foi registrado na sexta-feira, 11 de Dezembro. Uma câmera de segurança gravou a ação do criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 33 anos, compareceu à delegacia com um advogado e alegou que matou o jovem, de 26, após se sentir ameaçado. Ele teve a prisão temporária decretada e será encaminhado para a cadeia de Catanduva. O caso continua sendo investigado pelo delegado Amauri César Pelarin.

Entenda o caso

Um lavador de carros, de 26 anos, foi morto a tiros em um posto de combustível de Santa Adélia, por volta das 8h50, no dia 11 de Dezembro. Imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento comercial mostraram a ação do acusado.

A vítima e o autor do crime já identificado pela polícia, um comerciante de 33 anos, iniciaram uma conversa no pátio do posto de combustível. Como se fosse embora, o acusado vira às costas, pega a arma em uma “pochete” e atira várias vezes contra rapaz.

Segundo a Polícia Civil, no corpo da vítima foram encontradas seis perfurações de bala de arma de fogo. Logo depois de atirar, mesmo com o lavador de carros caído, o acusado guardou a arma e fugiu em uma moto. A vítima morreu no local.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local