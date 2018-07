Superstições Ainda Norteiam “Sexta-Feira 13”

Hoje é sexta-feira 13. Para os supersticiosos a combinação da sexta – feira com o dia 13 não é muito agradável. Apesar das crendices a respeito da data serem antigas, elas ainda fazem parte da cultura brasileira e as superstições ainda norteiam o tão temido dia. Por medo da data, algumas pessoas criam hábitos para evitar o azar. Uma pesquisa realizada pela reportagem de O Regional averiguou que a maior superstição dos catanduvenses neste dia ainda está no gato preto.

Principalmente na sexta-feira 13, os mais supersticiosos viram as costas para os felinos para evitar que esses animais passem na frente ou cruzem o caminho. De acordo com os mais supersticiosos, a cor preta do gato lembra as trevas, por isso não traz boas energias. “Eu evito olhar quando vejo o animal na rua, pois tenho medo que traga azar”, contou Maria do Carmo.

“Minha vó sempre me contou sobre a lenda do gato preto. Eu não tenho medo, mas prefiro não tê-los em casa”, confessou Lucas Barbosa.

“Sempre que encontro o animal na rua e ele está vindo para um lado, eu vou para o outro. Dizem que cruzar com o gato preto não é bom”, disse Larissa Amaral.

É importante ressaltar que apesar das superstições, os animais não devem ser maltratados em nenhuma situação. Os gatos podem ser ótimas companhias e trazer alegria para o lar.

Outro cuidado que os mais supersticiosos tomam neste dia é com o espelho. O fato de quebrar, por exemplo, pode atrair sete anos de azar segundo a tradição popular. Olhar em um espelho quebrado pode ainda, segundo eles, representar má sorte. Especialmente na sexta-feira 13, é aconselhado que eles estejam cobertos por um tecido, isso porque, de acordo com os místicos, a morte poderia ser vista no reflexo do espelho.

“Eu morro de medo de quebrar um espelho. Uma vez eu quebrei um de tamanho pequeno, nem foi na sexta 13, mas aconteceram coisas que eu não esperava”, alegou um catanduvense que prefere não se identificar.

“O mito do espelho é bem antigo e foi passando de geração pra geração na minha família. Em casa, nós evitamos até de compra-lo”, contou Fátima Lopes.

Outra recomendação daqueles que tem medo de atrair azar na data é não passar debaixo de escadas. A escada é um símbolo de subida, de acesso social, de elevação. Passar por debaixo dela, de acordo com os supersticiosos, pode representar a renúncia a isso e distanciar do que faz crescer. Dessa forma, esse ato pode atrair azar para quem o comete.

Na pesquisa feita por nossa reportagem, alguns catanduvenses confessaram carregar objetos que, de acordo com mitos e crendices, atraem sorte: Sal grosso, arruda, ferradura e trevo de quatro folhas são alguns objetos que os mais supersticiosos carregam principalmente na sexta 13.

“Eu ganhei um trevo de quatro folhas do meu avô. Eu carrego dentro da minha carteira. Posso trocar de carteira, mas eu sempre me lembro de coloca-lo lá. Nunca tiro”, contou Larissa.

“Eu prefiro espalhar sal grosso ao redor do meu quintal, dizem que atrai coisas boas”, relatou Fátima.

Não é possível afirmar ao certo se a origem dos tabus a respeito da data é pessoal, religiosa ou cultural, mas, independentemente disso, trata-se de uma superstição que faz parte da tradição popular. A ideia de que a data é sinônimo de azar tem diferentes origens para diversas culturas. Alguns estudiosos ainda defendem que o estigma é um fenômeno completamente moderno, divulgado pela mídia durante o século XX.

Da Reportagem Local