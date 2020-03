Supermercados Em Catanduva Começam Expor Ovos De Páscoa Para Vendas

Os comerciantes de Catanduva já estão se preparando e montando os corredores de ovos de pascoa para as vendas deste ano.

Neste ano o investimento ainda está tímido, mas segundo alguns supermercados até semana que vem vão ser colocados mais ovos. A estimativa de vendas é de um aumento de 10% em 2019 em relação a igual período do ano passado.

Faltando 30 dias da Páscoa, época que os católicos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo e o comércio comemora as vendas de ovos de Páscoa, já é possível ver e comprar os famosos ovos de chocolate em vários tamanhos e modelos em lojas especializadas e mercados da cidade.

Segundo gerente de um supermercado da cidade já tem muitos clientes comprando principalmente os pais que levam os ovos de personagens, esse tipo de produto é um dos primeiros a acabar dos corredores de ovos de chocolate.

Para a consumidora Helena Peres, os preços não estão muito atraentes e ainda ela tem que comprar para dois filhos, três sobrinhos e alguns filhos de amigos, então a opção são ovos menores e caixas de bombom. Mesmo assim, a Páscoa é a segunda melhor data do varejo alimentar no Brasil depois apenas do Natal. Na análise de quanto os meses de Março e Abril faturaram, em 2019, houve crescimento de 5,1%, mais que a média anual, enquanto o Natal representou 23%.

Dados da Associação Paulista de Supermercados (APAS) afirmam que o preço dos ovos de Páscoa deverá ter aumento de 2% com relação a 2019. Vale lembrar que o valor dos ovos nos mercados não é tabelado, por isso, é aconselhado que o consumidor pesquise antes de comprar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local