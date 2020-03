Supermercados Deverão Ampliar Quadro De Funcionários Em 2020, Segundo Pesquisa

Em Catanduva, o setor de mercados nunca esteve em alta como nos últimos anos, além de grandes redes de supermercados, existem atacadistas e os minimercados que estão cada vez mais aumentando os faturamentos e contratações para demanda.

Em breve Catanduva vai ter o supermercado que também é atacadista, o Muffato. O Grupo Muffato é a quinta maior rede de supermercados do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), e a única 100% nacional a figurar no Top 5 das gigantes do setor.

A rede atua em 19 cidades do Paraná e interior de São Paulo. Mas a cidade ainda mantém outras redes como Extra, o antigo Walmart – que passa a ser BIG – Lojas Americanas, Proença, Iquegami, Tonin, Vencedor, Dia e o supermercado catanduvense Antunes.

Além desses gigantes, os minimercados que estão em mãos de famílias catanduvenses estão cada vez mais expandindo, muitas delas tem mais de uma loja na cidade.

Já uma pesquisa realizada pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) com seus associados para saber a confiança dos mesmos sobre volume de vendas, contratações, juros, inflação e governos estadual e federal. No geral, o supermercadista enxerga o cenário atual com neutralidade registrando um índice de 44%. Quando questionados sobre a perspectiva de vendas futuras, 64% dos associados acreditam em crescimento, porém esse número registra uma queda pelo terceiro mês consecutivo. Quanto ao cenário atual, a esperança de crescimento atinge 45%, 15 p.p maior que janeiro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local