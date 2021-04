Supermercado de Catanduva Faz Doação de Cestas Básicas ao Fundo Social

Aconteceu nesta segunda-feira (12), o Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa acompanhou de perto a doação de 50 cestas básicas do SupermercadoS Ricoy-Vencedor ao Fundo Social de Solidariedade. Todos os alimentos entregues serão encaminhados às famílias carentes do município.

A entrega das doações foi acompanhada pela presidente do Fundo Social , Vera Pinfildi, pela conselheira Ariana Ramos e pelo diretor regional da rede supermercadista, Luis Pereira. Além das cestas básicas, o supermercado também firmou parceria para a campanha “Beber Leite Faz Bem, Doar Também”. A iniciativa busca reforçar os kits que são entregues para as famílias da nossa cidade. “Ficamos felizes com o engajamento da rede de supermercados Ricoy-Vencedor. São doações que fazem toda a diferença para crianças, adultos, jovens, famílias inteiras que mais precisam, principalmente em momentos como o que vivemos atualmente”, agradece Padre Osvaldo.

Em conversa com O Regional, Vera Pinfildi agradeceu o gesto do supermercado e até citou mais empresas que doaram cestas básicas, pois é um momento muito delicado e muitas famílias estão precisando de alimentos. Ela também ressaltou sobre a campanha de leite que está acontecendo com pontos de coleta nos postos de vacinação e também no fundo social, ela lembra que muitas crianças que iam a creches municipais tomavam o alimento e agora sem aulas muitas delas não tem, que é um alimento importante na dieta infantil. Por isso, o fundo social está engajado nesse sentido. Além disso, não é só as crianças que a instituição doa os leites, eles também são doados para os idosos necessitados. Vera termina pedindo a colaboração de todos que se sensibilizarem com a causa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local