Suco Detox Ajuda Limpar Organismo e Emagrecer Com Saúde

A palavra detox tem ganhado destaque nos mais diversos meios, capas de revista, embalagens de alimentos congelados e garrafas de sucos e suplementos, por exemplo. Detox é a abreviação das palavras destoxificação e detoxificação (ou ainda desintoxicação), que significam “remoção de substâncias tóxicas de um organismo vivo”.

Todos os dias, pessoas são expostas a diversas substâncias com potencial tóxico, que, quando em excesso e acumuladas nos órgãos e tecidos, são prejudiciais para a saúde aditivos alimentares (presentes nos produtos industrializados), adoçantes, agrotóxicos e medicamentos, por exemplo. E, certamente, uma alimentação saudável beneficia o processo natural responsáveis por manter o corpo sadio.

A nutricionista Fátima Oliveira conta que é importante lembrar que não existe milagre para emagrecer ou para conquistar uma vida mais saudável. Os sucos detox, como o suco verde, são saudáveis. Mas, atenção: essa afirmativa é válida quando o suco é feito com ingredientes 100% naturais e sem adição de açúcar. A principal característica dos sucos detox é uma combinação, às vezes incomum, de ingredientes que proporcionam benefícios nutricionais.

O suco verde, tradicionalmente preparado com folhas verdes-escuras e frutas cítricas (como couve e/ou agrião com maracujá, laranja ou limão) é uma boa opção, já que frutas cítricas favorecem a absorção de ferro. Os sucos feitos com sementes inteiras ou farinhas de sementes, como chia e linhaça, possuem fibras e óleos saudáveis ricos em ômega 3.

Sucos com gengibre, pimenta, canela ou pó de guaraná estimulam o aumento de gasto energético, já que esses são ingredientes com atividade termogênica e tendem a acelerar o metabolismo quando associados a hábitos saudáveis de vida.

Os sucos preparados com cacau em pó (sem açúcar), contam com os flavonoides, poderosos antioxidantes. Além disso, a adição desse ingrediente à bebida dá um toque especial de sabor. Mas a nutricionista lembra que se devem tomar apenas dois copos por dia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local