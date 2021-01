Submetida a Cirurgia Para Retirada de Tumor, Criança Realiza Doação de Cabelos Para o HCC

Um ato de amor, coragem e solidariedade da jovem Grazielly Ferreira, de 11 anos, comoveu todos em sua volta. Uma criança sempre muito ativa e alegre, foi diagnosticada com um tumor cerebral e, antes da cirurgia para a retirada da lesão, chamou seus pais e falou da sua decisão de doar seus cabelos para que outras crianças, assim como ela, tenham esperança de se recuperar com mais autoestima.

Quando a equipe médica agendou a data da cirurgia de Grazielly, a menina, segundo seus pais contam, permaneceu em silêncio por alguns minutos, se levantou da cama e falou para seus pais do desejo em doar os cabelos que seriam cortados para o Hospital de Câncer de Catanduva. Uma mistura de espanto e emoção tomou conta de todos que ali estavam. Imediatamente a equipe de captação de recursos do HCC foi chamada para receber a doação das suas mechas.

Comovidas com a coragem daquele momento e, ainda assim, ter espírito solidário com o próximo da pequena Grazielly, sua mãe e a equipe de enfermagem do plantão também ofereceram mechas de seus cabelos para doação.

“Ficamos muito emocionadas com a postura madura e forte da ‘Grazi’ que, apesar da pouca idade, sua coragem deu mais força e tranquilidade tanto para a família quanto para nós. Por isso, resolvemos ajudar de alguma forma”, disseram as profissionais Rafaela Barboza e Valéria Machado.

“Minha filha sempre me fez entender o que é amor e, por amor, vamos enfrentar juntos esta fase”, diz Érica, mãe da Grazielly.

O pai, Roberto Ferreira, também cortou seus cabelos em prol da atitude da filha. “Com a doença da minha filha nós aprendemos que devemos ter um coração mais agradecido e fé de que tudo dará certo… só assim estamos conseguindo seguir em frente com tudo isso, sem nos abalarmos”, comentou.

Grazielly concluiu sua cirurgia. Foram aproximadamente 16 dias até a alta hospitalar, quando a família foi autorizada para o emocionante reencontro. Já em casa, onde se recupera aos poucos, recebe todo o carinho e auxílio da família. “Espero que a pessoa que for usar os cabelos doados pela nossa filha, sinta-se tão feliz como ela é. Não podemos deixar de agradecer à toda equipe de multiprofissionais e médica do Hospital Padre Albino, por ter nos acolhido e nos amparado nesse momento tão delicado da vida da nossa filha. Deus os recompense em saúde e alegrias”, disse emocionado o papai Roberto Carlos Ferreira.

Abrace o HCC

O Hospital de Câncer de Catanduva assiste pacientes adultos de 19 cidades com atendimento ambulatorial, consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Sua ajuda é muito importante. Ligue para nossa Central de Doações: 0800 2004 222.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local