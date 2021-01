STU Reforça Importância da Utilização da Área Azul

A rotatividade de estacionamento na região central é importante para clientes e lojistas, pois garante que mais pessoas possam buscar por serviços e produtos da nossa cidade. Por isso, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) reforça a importância da Área Azul, a fim de garantir tal circulação para aqueles que vão às compras.

Os cartões de Área Azul estão disponíveis em mais de 100 pontos de vendas. A relação completa está no site da prefeitura, nos serviços da página do Trânsito: www.catanduva.sp.gov.br/transito. Com ele é possível garantir até duas horas de permanência em uma única vaga.

Além do talão impresso, também é possível optar pela versão digital da Área Azul, por meio do aplicativo Estacione Legal que está disponível para todos os tipos de celulares. Para começar a usá-lo, basta baixar o app, cadastrar a placa, cidade e selecionar o tempo de permanência na vaga. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou boleto bancário.

O horário do estacionamento rotativo é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 13 horas. Idosos ou pessoas com deficiência com carros devidamente sinalizados estão isentos do pagamento da área azul.

“Os cartões de Área Azul tem um papel importante no comércio da nossa cidade. Com a rotatividade, mais pessoas podem contar e procurar os serviços prestados em lojas e demais estabelecimentos, medida que beneficia não só os moradores de Catanduva, como também de toda a região com mais opções de vagas para estacionarem próximos dos locais que passarão”, destaca a secretária de Trânsito Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches.

Vale ressaltar que os Agentes de Fiscalização de Trânsito (AFT’s) estão nas ruas para orientar, coibir e autuar em casos de veículos estacionados irregularmente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local