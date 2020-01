STU realiza ação educativa no centro para reduzir acidentes com motos

Para reduzir acidentes de trânsito com motociclistas, a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) realizou na última quarta-feira (15) uma ação educativa na área central de Catanduva com faixas, panfletos e abordagens.

Na operação, os agentes explicaram para os motociclistas os riscos à segurança ao não usar o capacete, ao exceder a velocidade máxima das vias e ao misturar o consumo de álcool com a direção.

Motociclista há 45 anos, Antônio Carlos, de 62 anos, afirmou que usa a moto como lazer e para se reunir com os amigos.

A campanha é válida e ajuda pessoas de qualquer idade. Tem gente que está começando e precisa ser orientado, e tem gente que é mais experiente, mas que pode se sentir confiante demais”, comentou.

O guia orientativo publicado pela STU mostrou que 33% das mortes no trânsito são com acidentes com motos.

Outro detalhe importante é que mais de 74% dos acidentes acontecem com motociclistas comuns e 2,5 milhões de pilotos se tornam inválidos para o trabalho após os acidentes.

Qualquer cidadão pode comunicar às autoridades se houver suspeitas de irregularidades em relação a motociclistas, como possível embriaguez e a falta de capacete. Para isso, basta ligar no 190 e informar o local onde o veículo foi avistado, o modelo, a placa e a cor.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local