STU Interdita Trecho da José Nelson Machado Para Conclusão de Obras

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) interditou trecho da avenida José Nelson Machado para a conclusão de obras na ponte que caiu em abril de 2017. Com isso, o desvio ficou mais lento, com média de oito minutos. Além de mais longo de um quilômetro.

Nossa reportagem percorreu o trajeto na tarde de ontem (27), fora do horário de pico. A ideia é de que em horários de maior movimento, principalmente na manhã e no início da noite, o tempo de percurso seja ainda mais demorado. O desvio é o mesmo utilizado quando a avenida Daniel Soubhia com a rua XV de Novembro também foi interditada em abril deste ano por um problema registrado em ponte.

O novo trajeto que deverá ser adotado até segunda-feira (30), pelo menos, começa no viaduto Pedro Rotta que fica no bairro São Francisco e termina na rua Marília. Da rua Goiás o caminho segue pela rua São Paulo e da rua Rio de Janeiro o caminho é o centro. Esse trajeto deve ser adotado por aqueles que têm como destino os bairros.

Outro caminho alternativo que também resulta em acesso na região central é o da rotatória da avenida José Nelson Machado. O motorista ou motociclista segue sentido ao posto de combustíveis e desce pela rua Icem e sobe até chegar na rua Bahia.

Procurada pela reportagem de O Regional, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que “a interdição ocorre em razão das obras na ponte da avenida José Nelson Machado, nas proximidades do Parque das Américas, que estão em sua fase final. O serviço, assumido integralmente pela Prefeitura nesta etapa, deverá ser concluído até a próxima segunda-feira”, informa o setor. “Nesse período, a Prefeitura solicita aos motoristas que evitem o trecho, em razão de possíveis interdições para manobra das máquinas utilizadas para fazer a pavimentação”, finaliza o comunicado.

A expectativa é de que na semana que vem, o trânsito volte a funcionar normalmente na avenida José Nelson Machado com a conclusão da reconstrução da ponte. Os trabalhos foram retomados em abril deste ano, com um investimento de R$ 304 mil.

