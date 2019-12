STU Garante Ônibus Extras Para Concurso do IBGE Neste Domingo

O concurso do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está marcado para acontecer neste domingo, dia 8 de dezembro, terá ônibus extras para o transporte dos candidatos em Catanduva. Os horários foram definidos pela STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos e Auto Viação Suzano. As provas serão para Agente e Coordenador Censitário, incluindo 60 questões de múltipla escolha.

As avaliações começam a partir das 13h00 e são promovidas pela FGV – Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com a nota, as linhas de ônibus Unifipa/Emílio Carlos, Tarraf, Nosso Teto e Engrácia terão saída para o Terminal Urbano Gerson Gabas às 11h00. Já as linhas Salles/Theodoro, Vila Celso e Amêndola deixarão os bairros às 10h00.

“A prova em Catanduva será realizada na escola Paulo de Lima Correa, no Centro, das 13h00 às 17h00. Para o deslocamento, o transporte será realizado com as linhas tradicionais para os domingos, com saída do terminal com os itinerários Unifipa, Vila Celso, Amêndola, Alpino e Engrácia. O desembarque será no ponto que fica na Praça 9 de Julho, ao lado da rua Pará, a dois quarteirões da instituição onde a avaliação será realizada”, ressalta a informação.

Após o exame, o retorno para o terminal urbano poderá ser feito pelas linhas Alpino, Engrácia e Gabriel Hernandes, que passam pelo ponto da rua Brasil, depois do cruzamento com a rua Belém, bem como da Praça 9 de Julho, ao lado da rua Sergipe.

Vale ressaltar que as linhas mantêm o horário normal dos domingos. Os coletivos sairão com destino ao Terminal Urbano, que terá ônibus em direção aos bairros até as 20h30.

Da Reportagem Local