STU E Polícia Científica Firmam Parceria Visando À Redução De Acidentes De Trânsito

Membros técnicos da STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos, em conjunto com peritos da Equipe de Perícias Criminalísticas da Polícia Científica de Catanduva, se reuniram para traçar um modelo de parceria que visa à redução de acidentes de trânsito.

O objetivo é buscar a integração no compilamento de dados dos dois órgãos.

“Os peritos criminais comprometeram-se a estudar as causas dos sinistros em locais atendidos por eles, repassando à STU elementos técnicos que permitam alicerçar os procedimentos – sinalizações, redutores de velocidade, desvios, etc. Assim, a equipe da Prefeitura poderá estudar ou implementar melhorias no local”, diz a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

“Essas informações vão contribuir de forma significativa para que a STU realize ações conjuntas com a própria Polícia Científica e até mesmo efetue intervenções que previnam acidentes ou, ao menos, minimizem futuros infortúnios”, comentou a secretária municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, Maria Luiza Sprone.

Além da própria secretária, também representaram a Cidade Feitiço o diretor de Trânsito, João Paulo Machado, o agente de fiscalização de Trânsito, Maurício Lubeno, e Marcelo Andrease, da empresa Dsin, responsável pelo sistema de gestão de dados da STU. Já pela Polícia Científica, estiveram presentes os peritos criminais José Eduardo Basaglia, chefe da Equipe de Perícias Criminalísticas de Catanduva, Alex Alfredo de Oliveira, Renato Cinquini de Oliveira e Thiago Luiz Spósito.

Como resultado da reunião, uma ata foi elaborada e assinada por todos os presentes, atestando que os participantes da reunião vão compartilhar informações sobre eventos de trânsito considerados passíveis de análises, objetivando melhorias no sistema viário em pontos considerados críticos. É válido ressaltar, ainda, que uma nova reunião será agendada em breve.

“Essa cooperação inédita no Estado poderá contribuir para propiciar mais segurança aos usuários, preservar vidas, reduzir custos ao erário e ajustar o fluxo nas artérias viárias”, finalizou o perito criminal José Eduardo Basaglia.

Da Reportagem Local