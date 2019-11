Stand Up com Matheus Ceará Será Realizado no Domingo

O Teatro Aniz Pachá irá receber no próximo domingo (17), o humorista Matheus Ceará, que traz um novo show de Stand Up, piadas e histórias de família em seu quadro de sucesso na internet, o “Vocês Pedem e Eu Conto”.

A apresentação ganhou sessão extra às 18h, para às 20h os ingressos estão esgotados. O espetáculo é realizado pelo Aviva Produções, com apoio da Secretaria de Cultura e produção local de Rafael Back.

O quadro “Vocês pedem e eu conto” traz o público para dentro do show, onde o humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas piadas preferidas.

Na apresentação o humorista vai contar sobre a paternidade, dia a dia com sua filha Ivy, seu casamento, e as situações mais engraçadas de sua família.

Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará, e mudou-se para o interior de São Paulo ainda criança. Começou a imitar os amigos e professores da escola e, percebendo o seu potencial para a comédia, lançou o seu primeiro show aos 14 anos. No início da carreira, tinha vergonha de subir ao palco de cara limpa. Desse modo, adotou a indumentária comum do caipira nordestino. Assim surgiu o personagem Matheus Ceará.

Em 2010, Matheus venceu o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”. Há quase cinco anos ele é um dos personagens mais queridos do humorístico “A Praça é Nossa”, onde é responsável por alguns dos picos de audiência do programa.

“Socano a Bucha” foi o show que rodou por todo o Brasil em 2015, com sessões lotadas. Em 2016, criou o show “Inédito Para Quem Nunca Viu”, com o qual fez turnê pelo país. Já rodou também com seus shows “A Inocência está Perdida”, “De Cara Limpa e Boca Suja” e “Papai é uma Piada”. E agora, apresenta um novo solo totalmente diferente do que já fez antes.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressodigital.com, na loja Zoe (rua Ceará, nº 1.291) ou na bilheteria do Teatro Municipal, localizado na Rua 14 de Abril, nº 50. O valores são R$60 (inteira), R$30 (meia), com entrada solidária, os fãs que levarem 1kg de alimento pagarão meia. A classificação indicativa é de 16 anos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local