Sorveterias ‘Aquecem’ Vendas o Ano Todo Em Catanduva

Sorvete é uma sobremesa gelada à base de lacticínios, como leite ou nata, à qual é adicionada fruta ou outros ingredientes e sabores. A maior parte contém açúcar, embora alguns sejam feitos com adoçantes. Em alguns casos são acrescentados corantes ou aromatizantes como complemento ou substituição dos ingredientes naturais. A emulsão é batida lentamente durante o arrefecimento, de forma a incorporar ar e prevenir a formação de cristais de gelo de grandes dimensões. O produto final é uma espuma semissólida suave e consistente, facilmente maleável e que pode ser retirada com uma colher.

Lucio Marques tem duas sorveterias em Catanduva e conta que não para de fabricar e vender sorvete. No começo, ele vendia sorvete na garagem de casa onde montou sua pequena e modesta sorveteria logo, todo o bairro vinha comprar seu sorvete que também fabricava em casa.

Depois de seis meses, viu a necessidade de ter um lugar próprio tanto para receber mais clientes num ambiente confortável quanto ter um local adequado para continuar a fabricar seu sorvete seguindo normas de higiene e segurança. “Vi que se quisesse continuar a crescer precisava investir num local e mais equipamentos. Não tive medo, mas também fiquei mais seguro em relação a gastar e fui adquirindo aos poucos, mais batedeira, máquina de sorvete, balcões, mesas e cadeiras” contou Lucio. Ele lembra que a segunda sorveteria que abriu foi depois de um ano e meio da mudança para o comércio e diante do crescimento resolveu dar uma volta num bairro onde moram parentes e viu que não havia sorveteria próxima. “Vendo bem o ano todo, o clima da nossa cidade ajuda, pois não temos aquele frio que duram meses e as pessoas gostam de sabores diferentes, acredito que duas coisas ajudaram no sucesso do negócio, qualidade e criatividade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local