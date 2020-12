Sorteio de Cinco Vales-Compras de Natal dos Sincomerciários Será na Segunda-Feira

Os associados e as associadas do Sincomerciários de Catanduva vão participar do sorteio de Natal de cinco vales-compras no valor de R$ 200,00 cada, para serem utilizados em supermercados. O sorteio será no dia 14 de dezembro, às 16 horas, na sede do Sindicato, seguindo todos os protocolos de saúde por conta da pandemia da Covid-19.

Para concorrer, basta o associado ou a associada preencher o cupom que se encontra no informativo do Sincomerciários, edição de dezembro, e o depositar na urna que está na sede, à Rua Recife, 1007. Os trabalhadores que já acessaram o jornal estão depositando os cupons para concorrer.

Segundo Carlos Longo, o Carlinhos, presidente do Sincomerciários de Catanduva, a diretoria constatou que o vale-compras beneficia os associados no complemento do orçamento doméstico.

“As despesas dos comerciários, principalmente com supermercados, são reduzidas com os vales-compras e temos a certeza que os sorteados terão um ‘desafogamento’ no orçamento doméstico”, disse o presidente.

Na área social, o Sindicato de Catanduva oferece benefícios como kit bebê e material escolar gratuitos, assim como o Departamento de Saúde dos Comerciários (DESCOM), onde os associados podem retirar inúmeros equipamentos para recuperação física, como cadeiras de rodas, andadores, dentre outros.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local