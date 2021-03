Soros Produzidos no Instituto Butantan a Partir do Veneno Dos Escorpiões Salvam Vidas

No Instituto Butantan, existe o Biotério de Artrópodes: além de abrigar espécies de aranhas e escorpiões dos quais são extraídos os venenos necessários à pesquisa e produção de soros antiescorpiônico e antiaracnídico, ele reúne milhares de insetos criados lá mesmo como suporte para a alimentação dos aracnídeos.

A rotina de trabalho fica a cargo de uma equipe formada por biomédicos, biólogos, veterinários, técnicos e jovens aprendizes. Uma das salas do biotério é específica para escorpiões e chegou a reunir cerca de 15 mil exemplares em épocas mais quentes. Hoje, devido à pandemia, a prefeitura deu uma pausa na coleta. Por isso, o número caiu e agora há por volta de 12 mil.

Os escorpiões se alimentam de insetos criados no próprio biotério para que não haja perigo de contaminação ou parasitas. Além disso, a qualidade do alimento está ligada diretamente à quantidade de veneno que o escorpião pode oferecer; quanto mais nutritivo, melhor. O alimento é oferecido vivo a cada 15 dias e fica de dois a três até ser retirado, estando os insetos vivos ou mortos.

De acordo com Denise, os escorpiões estão no IB com uma única finalidade: produção de soros. A bióloga, além de receber os escorpiões que chegam ao Instituto e manter os cuidados, também extrai o veneno utilizado na produção dos soros que salvam vidas. Denise diz que a veem como corajosa, mas para ela é natural e tranquilo lidar com esses animais pelo tempo que está na instituição e pela formação que possui; é bióloga e especialista em escorpiões.

As quatro espécies de interesse em saúde no Brasil são do gênero Tityus: serrulatus, stigmurus, obscurus e bahiensis. O Butantan tem exemplares de todas essas espécies, mas o plantel de produção é baseado apenas no Tityus serrulatus; por três motivos. É uma espécie muito adaptável, que vive bem no confinamento e convive tranquilamente com os “colegas” de recinto, uma vez que não são tão territorialistas. Além disso, o serrulatus é a espécie mais abundante em São Paulo. Por último, as pesquisas realizadas para a produção do soro foram baseadas nessa espécie. O soro produzido pelo veneno do serrulatus é capaz de neutralizar o envenenamento causado pelas outras três espécies de interesse em saúde no país.

A extração pode acontecer até a cada 30 dias, mas esse intervalo aqui no IB pode ser de 60 a 90 dias, já que o Biotério possui alta quantidade de escorpiões. Com a evolução dos métodos dentro e fora do Brasil, hoje a extração é feita por meio de um estímulo elétrico eletroestimulador.

Ariane Pio

Da Reportagem Local