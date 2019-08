Soroptmista Catanduva Recebe Evento Interclube Sábado No Tênis Clube

O evento “Interclubes” será realizado no sábado (17) no clube de Tênis de Catanduva. O Clube Soroptmista Catanduva nos contou através da secretária de correspondência, Wilma Mendes Pato, que o evento realizado a partir das 9h, poderá ter a participação da população em geral, depois do almoço o evento se torna fechado somente para o Interclubes.

Wilma explicou que o evento está dividido em duas partes para que as pessoas possam conhecer o Soroptimistas nesse período da manhã com abertura e boas vindas, reflexão e soute que é um treinamento de liderança com a coordenadora regional que engloba o Brasil, Márcia Costa que é psicóloga. Após o almoço, a reunião se fecha somente para o clube. Com apresentação dos projetos de cada clube, essa reunião terá os sete clubes soroptimistas .

O nome Soroptimist significa “O melhor para as Mulheres”, ou seja, mulheres em seu melhor desempenho a fim de ajudar outras mulheres a atingirem o melhor de si. São mulheres de todas as idades, culturas e etnias. As associadas representam um vasto leque de profissões: médicas, advogadas, professoras, empresárias, funcionárias públicas. Elas são líderes em suas comunidades e acreditam que, podem tornar o mundo um lugar melhor para outras mulheres e meninas.

A Soroptimist International administra programas de serviços voluntários e projetos, atuando isoladamente, ou em parceria com outras instituições. A Soroptimist administra programas de serviços voluntários e projetos, atuando isoladamente, ou em parceria com outras instituições. Os principais Programas da Federação Soroptimist International of the Americas – SIA são Viva Seu Sonho – Educação e Capacitação para Mulheres e Sonhe e Realize – Apoio Profissional para Meninas. Ambos têm como objetivo ajudar mulheres e meninas a conquistar sua realização pessoal e profissional, apoiando sua inserção no mercado de trabalho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local