‘Sopa Solidária’ Pede Ajuda Para Prosseguir com a Distribuição de Alimentos em Prol de Famílias Carentes

O projeto social ‘Sopa Solidária’ que distribui alimentos para famílias carentes do bairro Nova Catanduva está pedindo ajuda para continuar ajudando as pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nós realizamos a sopa solidária há dois anos todas as quartas-feiras. A ação é realizada com muito amor e carinho. Os utensílios utilizados para a confecção da sopa e das marmitas eram emprestados e teremos que devolver, por isso, pedimos a ajuda da população, de empresários da nossa cidade para que consigamos comprar o itens e continuar com o projeto”, explicou Silvana Figueredo.

Os voluntários estão precisando de quatro caldeirões de 65 litros para a confecção dos alimentos.

“Nós ajudamos em média 83 famílias semanalmente, por isso pedimos a colaboração para que o trabalho não seja paralisado”, completou Silvana.

Além da distribuição de alimentos os voluntários também realizam a entrega de leite para as crianças carentes.

Os interessados em contribuir podem entrar em contato através do Facebook da Silvana Fegueredo ou Tatiana Cassinoni.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local