“Solidões Compartilhadas” Reúne Crônicas Que Retratam a Solidão da Mulher No Mundo

“A ideia desse projeto era reunir pequenos gatilhos capazes de estimular as mulheres leitoras a saírem da inércia do não ir, do não fazer”. Assim a autora, Tamiris Volcean, começa a apresentar seu novo livro de crônicas, Solidões Compartilhadas, lançado em dezembro de 2020 pela editora Lyra das Artes.

Com projeto artístico do Coletivo Boitatá, esse livro é um apanhado de narrativas que Tamiris foi recolhendo durante suas viagens solitárias e compartilhamentos de experiências com outras mulheres que cruzaram o seu caminho.

Tamiris Volcean tem 28 anos, nasceu em Catanduva, interior de São Paulo. Jornalista, com Mestrado em Comunicação pela Unesp, hoje Tamiris desenvolve seu Doutorado em Literatura Brasileira na Universidade de São Paulo (USP), estudando a difusão da obra de Milton Hatoum na França.

Tamiris escreve para ser lida. Em 2016, lançou o seu primeiro livro de crônicas, As pessoas que matamos ao longo da vida, pela editora Reformatório, e acredita que é compartilhando suas palavras e sendo impactada pelas palavras dos outros que a potência da escrita se eleva ao máximo: “assim expando o meu mundo interior. É quase um ato egoísta que não chega a incomodar.”

É essa a construção conjunta que dá corpo ao livro “Solidões Compartilhadas”. Inspirada por vozes de mulheres na literatura, como Clarice Lispector e Cora Coralina, as histórias reunidas “são fruto de vivências pessoais, experiências de viagens que eu mesma fiz e reflexões que tive a partir delas.”

Para escrever as crônicas, ainda houve diversas conversas com outras mulheres e a autora “como forma de entrar em contato com outras percepções sobre a temática de viajar sozinha.”

Ao ouvir essas histórias ela reconheceu os obstáculos, medos e problemas comuns às mulheres que tiveram a audácia e o privilégio de entrarem em contato com elas mesma, em jornadas solitárias. “O curioso é que as histórias selecionadas são de mulheres que estão fora do meu círculo íntimo. Parece que elas chegaram até mim justamente para compartilhar suas solidões comigo.”

Com ilustrações de Caroline Gomes, os textos contam a experiência de ser mulher e viajar sozinha passam por grandes cidades da Europa até destinos como O caminho do sertão, no interior de Minas Gerais, fazendo a rota do enredo de Guimarães Rosa a pé. Os enfrentamentos da autora em seus percursos demonstram que ser mulher em qualquer lugar do mundo é sempre desafiar as regras do patriarcado e lidar com as estruturas machistas prontas para fazê-las duvidarem de si mesmas. Para a autora, compartilhar solidões é também criar uma rede de apoio e afeto, entrecruzar sensações, solidões e encontros.

O livro está à venda nas principais livrarias do país e também no site da editora Lyra das Artes, podendo também ser adquirido pelo link:

https://www.lyradasartes.com.br/product-page/solidões-compartilhadas-tamiris-volcean.

Ariane Pio

Da Reportagem Local