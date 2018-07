Solidariedade: Mais de 100 Pessoas Doam e Campanha Arrecada 46 Litros Sangue

Mais de 100 pessoas doaram sangue e a campanha arrecadou 46 litros que foram encaminhados para o Hemonúcleo de Jaú. A ação promovida pela Associação de Doadores de Sangue Vida Nova do município de Urupês. A cidade vizinha além de promover ação de doação de sangue também realizou o cadastramento de medula óssea.

Segundo o departamento de assessoria de comunicação da prefeitura, um fato importante foi destacado na campanha. O município conta com três doadores compatíveis de medula óssea, sendo que a chance de encontrar um doador compatível é de um em cada 100 mil habitantes. “A grande surpresa ficou por conta dos cadastramentos de medula óssea. A associação divulgou que Urupês conta com três doadores compatíveis, um número muito expressivo, dado o fato de que, normalmente, a chance de encontrar doadores compatíveis é de um a cada 100 mil habitantes. No sábado, houve 46 novos cadastramentos de medula”, ressalta o setor.

A ação contou com o apoio de setores da prefeitura e de membros do Hemonúcleo Regional de Jaú. O atendimento aos doadores aconteceu das 7h às 10h30.

“Ao todo foram 46 litros de sangue foram doados e encaminhados ao Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, que atende pacientes de diversas cidades da região, inclusive de Urupês”, diz.

De acordo com o presidente da associação, José Elias Guarnier, o resultado da campanha foi significativo e contou com cidadãos de outros municípios vizinhos.

“Um grande sucesso, lembrando também que estiveram presentes moradores de São João de Itaguaçu, Sales e Ibirá, além dos cidadãos de Urupês para a doação”, destaca Guarnier.

A ação tem como objetivo conseguir cada vez mais um número maior de doadores e divulgar a importância da doação.

“O Município de Urupês vem estreitando laços com a Associação de Doadores de Sangue, reconhecendo seu importante papel para a saúde dos urupeenses e de moradores de diversas cidades da região”, frisa o setor.

A Associação ressalta ainda que para doar sangue é preciso estar bem alimentado, pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde (não pode estar com gripe), não utilizar de nenhum tipo de medicamento controlado. O doador deve comparecer com documento com foto no ato da doação.

Jovens de 16 e 17 anos só podem doar se estiverem acompanhados dos pais ou responsável.

Karla Sibro

Da Reportagem Local