Solenidade De Inauguração Da Base Descentralizada Do Samu De Catiguá

Na terça-feira (30), aconteceu a Cerimônia de Inauguração da nova fachada frontal da UBS “Hélio Reis Ramires,” e da instalação da Base Descentralizada do SAMU da cidade de Catiguá.

Com as recomendações necessárias de prevenção ao coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde tomou os devidos cuidados na organização do evento, demarcações foram feitas no chão com o distanciamento social exigido, monitoramento de uso de proteção facial devida, higienização de todos os objetos usados na cerimônia e respeitando as novas normas exigidas, para eventos solenes, onde regulamenta um tempo de cerca de, 45 minutos de duração para eventos Solenes. Segundo as informações da saúde de Catiguá, eles ressaltaram que a grande parte do público presente era de funcionários da Saúde, que diariamente são testados e conhecem todo procedimento e conduta perante o combate ao COVID-19.

A solenidade contou com a presença das seguintes autoridades: Diretora Administrativa da CONSIRC, a Senhorita Viviane Palma, Coordenador do Samu Regional de Catanduva, Dr. Luis Fernando Cola, Coordenador do (Enfermagem) do Samu de Catanduva, Bruno Adreazi, Secretária Municipal da Saúde de Catiguá, a Senhora Rosa Marina Correa, Coordenadora da Estratégia da Família, A Senhorita Cristiane Monzani Vivaldini, Polícia Militar de Catiguá, Sargento Marangoni e o Cabo Tiago, o Vice-Prefeito, o Senhor Lourenço Calegari Junior, Câmara Municipal de Vereadores de Catiguá, estendo a todos os vereadores que estiveram presentes, o Engenheiro Oficial da Obra de Reforma da fachada da UBS, o Senhor Osmael Simões, o Diretor do Departamento de Cultura e Turismo de Catiguá, o Senhor Geraldo Bellinelo, os Funcionários da Prefeitura Municipal e representando o homenageado nessa cerimônia, a Senhora Maria Aparecida dos Santos Ramires.

Para prefeitura de Catiguá, essa inauguração entra para história do município, marcando um momento gigantesco nesse crescimento estrutural na área da saúde. “Assumir os riscos, quebrar paradigmas, colocar-se de frente com o impossível e enfrentar as consequências maliciosas de ser verdadeiro, esse é peso que enfrentamos para se obter todas essas metas alcançadas para a nossa saúde. O Samu, assim como toda infraestrutura associada a saúde de nosso município, deixa claro a prioridade desse governo municipal. Priorizamos o nosso povo, o bem-estar e a segurança de nossas famílias, o proposito era que a saúde se tornasse o pilar dessa cidade e hoje, além de um pilar, somos referência em nossa região.”

