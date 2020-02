Solenidade De Encerramento Da Residência Médica É Realizada

A UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino realizou, dia 6 fevereiro, no Anfiteatro Padre Albino, a solenidade de encerramento da Residência Médica 2019. O evento contou com a participação de 74 residentes, que são oriundos de diversos Estados. Tal solenidade realizou a certificação de médicos nas especialidades de Clínica Médica, Medicina Intensiva, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia e Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

“A mesa solene foi composta pelos supervisores dos Programas de Residência Médica, membros da Comissão de Residência Médica (COREME), de Clínica Médica, Prof. Dr. Eduardo Marques da Silva; Cirurgia Geral, Prof. Dr. Murillo Antonio Couto; Pediatria, Profa. Dra. Gisele Maria Couto; Obstetrícia e Ginecologia, Prof. Dr. Alfeu Cornélio Accorsi Neto; Ortopedia, Dr. Vitor Correia, representando o Prof. Dr. Fábio Stuchi Devito; Anestesiologia, Prof. Me. Jaime João Jorge; Radiologia, Prof. Dr. Paulo Henrique Alves Togni Filho, e Medicina Intensiva, Prof. Dr. Jorge Luís dos Santos Valiatti”, informou nota oficial da FPA – Fundação Padre Albino, falando a respeito dos que estavam presentes no local durante a cerimônia.

Vale ressaltar, ainda, que o médico residente Rodolfo Dinalli da Silva, que foi destaque por possuir o maior número de elogios pelos clientes dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino na Ouvidoria, recebeu o prêmio Jader Labegalini Cabral.

Da Reportagem Local