Sociedade Pode Colaborar com a Revisão da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde

J á está disponível para consulta pública o texto que revisa a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), criada em 2015 pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Informática do SUS (DATASUS).

A proposta, que foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (4), conta com prazo de 15 dias para manifestações da sociedade, por meio de formulário eletrônico online.

Com os avanços da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, em especial a implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde, o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) percebeu a necessidade de rever e atualizar a PNIIS – a revisão promovida contou com a participação dos membros do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital e de diversos especialistas das áreas de Informação e Informática em Saúde.

Hoje, o objetivo da política inclui promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia de informação nos processos de trabalho em saúde, definindo os princípios e as diretrizes para práticas observadas pelas entidades públicas de saúde no cenário do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como entidades ligadas ao Ministério da Saúde.

Os interessados em contribuir com o novo texto do PNIIS podem avaliar cada artigo do material proposto, e enviar sugestões, inclusive, propondo uma nova redação. A consulta pública e o texto-base da nova PNIIS estão disponíveis aqui. Todas as sugestões recebidas serão analisadas pelo DATASUS ao término da consulta pública e a proposta final será submetida à avaliação das Instâncias Colegiadas de Governança do SUS.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook