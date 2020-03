Sociedade Italiana de Catanduva Comemora 100 Anos e Elege Nova Diretoria

A Sociedade Ítalo-Brasileira ‘Gabriele D’Annunzio’ (SIB), de Catanduva, comemorou este ano 100 anos de fundação e as comemorações serão realizadas ao longo de 2020. Para o biênio 2020/2021 estão Jane Aparecida Venturini, Presidente e Felipe Boso Brida, Vice-Presidente. Ambos encabeçaram a chapa única “Avanti, Italiani!”. A nova diretoria também é composta por 40 membros do Conselho Deliberativo, cujo Presidente é Olavo Verzola Demarco, além do Conselho Fiscal. “Nossa casa continua firme e é representante maior da comunidade italiana em Catanduva. Mesmo com as dificuldades financeiras que toda instituição enfrenta, temos uma história forte em Catanduva e diversas ações para esse biênio”, comentou a Presidente, Jane Venturini.

A história da SIB confunde-se com a fundação de Catanduva. Neste um século de existência vem participando ativamente com ações sociais e trabalhos importantes junto à comunidade. Anualmente a instituição promove festas e eventos em sua sede, tais como: noites dançantes, pré-carnaval, cafés italianos, a famosa Macarronada da Mamma e a Semana da Itália. A SIB também realiza a tradicional Festa de San Gennaro, a popular festa italiana de rua, o evento integra o calendário oficial do município. A entidade ainda participa de eventos municipais, como a Festa das Nações.

“Estamos planejando para 2020 comemorações especiais para o centenário, ainda sem previsão. Informaremos o público por meio do nosso principal canal, a fanpage da Sociedade no Facebook. Aproveito para convidar os interessados para curtir a fanpage, que sempre é atualizada, e dessa forma conhecer mais sobre a nossa casa”, ressaltou o Vice-Presidente da Sociedade Felipe Boso Brida.

Venturini ainda complementou que a sociedade está aberta para novos sócios. “Aqueles que tiverem interesse em se associar é só procurar a secretaria. Os sócios têm direito a descontos nas festas e eventos mensais que a SIB promove, acesso a aulas de italiano, além de receberem todo o apoio para a cidadania italiana”, finalizou a presidente.

Um dos diferenciais da SIB são as aulas de italiano, ministradas por professores gabaritados e com turmas pequenas, em diversos horários. As próximas aulas serão realizadas as quintas e sextas-feiras, das 19h às 21h. Na sociedade também há um escritório parceiro que atua com cidadania e passaporte. A sede da SIB está localizada na Rua Alagoas, 32 – Centro. Devido às medidas de prevenção ao coronavírus, os atendimentos foram suspensos por tempo indeterminado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local