Sobrado Verde Apresenta Projeto “O Berço Das Emoções” Voltado Para Crianças

De 12 a 18 de Abril, uma semana de conteúdos para crianças e adultos com bate-papos online com psicóloga infantil, atividades de arte em feltro com artista plástica e muitas contacões de histórias sempre abordando com diversão e de forma interessante a Inteligência Emocional.

Esse é o novo projeto da Sobrado Verde que leva o nome de “O Berço das Emoções”, o projeto começa na segunda-feira (12), vai até sábado (17) sempre às 17h30 e no último dia domingo (18) haverá uma live especial com brincadeiras, dicas e brindes que começa às 10h e 17h30 o sorteio de presente especiais.

Projeto apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº14.017/2020 – projeto aprovado nº 037/ 2020.

Uma semana de conteúdos infantis para a família tratando de: Alegria, Medo, Nojo, Tristeza, Raiva e Surpresa. Além de Bate-papos com psicóloga, atividades de arte, contações de histórias sempre abordando de forma interessante e divertida a Inteligência Emocional.

Transmissão pelo canal do Sobrado Verde no Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCO3MtP9E_KwQXTNtYz_4acw.

Ariane Pio

Da Reportagem Local