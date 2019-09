Sobe Para Quatro, Número de Casos Positivos de Sarampo

Mais dois casos de sarampo foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Nestas duas confirmações, tratam-se de crianças, uma de sete meses, moradora do Parque Flamingo e outra de dois anos, reside na Vila Soto. Os dois casos são autóctones, ou seja, transmissão local.

A doença foi detectada por meio de amostras analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz.

Com isso, sobe para quatro o número de casos positivos de sarampo na cidade, dois deles são considerados importados, cujas infecções ocorreram na capital paulista – um deles é morador de Bauru e outro de São Paulo. Outros dois casos estão em investigação.

A Secretaria de Saúde informa que, sempre que identificado casos suspeitos de sarampo, a vigilância desenvolve bloqueio vacinal no entorno do local de notificação para evitar o contágio.

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.

É tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. A transmissão pode ocorrer entre 4 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo.

Não existe tratamento específico para o sarampo. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas da doença.

Em todo o país, 4.507 casos foram confirmados de sarampo em 19 estados, nos últimos 90 dias, de acordo com balanço divulgado no dia 25 de setembro pelo Ministério da Saúde. O número representa um aumento de 13% em relação ao último monitoramento. Ceará e Paraíba passaram a integrar a lista de estados com transmissão ativa do sarampo.

Os dados referem-se ao período de 30 de junho a 21 de setembro e representam 84,3% do total de casos registrados este ano. O balanço mostra ainda que há 21.711 casos em investigação e 5.818 que foram descartados. Não há novos registros de mortes pela doença. Ao todo, neste ano, foram registrados quatro óbitos.

A incidência em menores de 1 ano de idade é dez vezes maior do que na população em geral. A cada 100 mil habitantes, 64 crianças nessa faixa etária obtiveram confirmação para o sarampo. A segunda faixa etária mais atingida é de 1 a 4 anos. Três das quatro mortes por sarampo registradas neste ano foram de crianças menores de 1 ano e uma de um indivíduo de 42 anos.

Karla Konda

Editora Chefe