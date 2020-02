Smelt Tem Várias Opções De Atividade Física No Conjunto Esportivo Anuar Pachá

A Smelt de Catanduva divulgou a grade de atividades no Conjunto Esportivo Anuar Pachá para todas as idades e gosto. A prefeitura de Catanduva está incentivando cada vez mais a população a se exercitar para o bem da saúde e do bem estar. Confira as várias atividades: dança mix, aeróbica, Step dance, yoga, alongamento, judô, taekwondo, basquete, vôlei, futebol, funcional, karatê, karatê baby, futsal, xadrez e handebol.

Dança Mix quarta e sexta às 7h, aeróbica de segunda e sexta às 8h e sexta-feira às 18h, step dance de quarta às 8 h e às 18h, fit dance terça e quinta-feira às 7h15, alongamento de terça e quinta às 8h, yoga de segunda, quarta e sexta às 8h, terça e quinta às 18h15, funcional segunda, quarta e sexta às 7h15, de segunda e quarta às 18h15 e aos sábado às 8h.

Karatê de segunda, quarta e sexta às 9h e às 15h30, karatê baby de terça e quinta às 19h, judô de terça e quinta-feira às 15h30, taekwondo de terça e quinta às 14h30, basquete feminino de segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 18h30, masculino de segunda quarta e sexta às 18h30, de terça e quinta às 17h30.

Ariane Pio

Da Reportagem Local