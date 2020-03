Smelt Prepara ‘Aulão De Dança Mix’ Para Comemorar O Dia Internacional Da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher que acontece neste domingo (08) ocorrerá um ‘Aulão de Dança Mix’ para as alunas e todos que quiserem participar aproveitar na tarde deste domingo, dançando no Parque Papa João Paulo II (Praça do Aeroporto). O evento será às 18h30 e haverá sorteio de vários brindes. A atividade é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Lazer, Esportes e Turismo e a Prefeitura de Catanduva.

De acordo com Aislan Souza, a expectativa para essa aula é reunir um número grande de mulheres, mas também pode vir os maridos, namorados e afins.

“A nossa expectativa para nossa aula é de um grande público, e também uma grande divulgação para que o seja uma linda aula ao ar livre das nossas atividades. Para a atividade pedimos que todas venham com roupa bem confortável e haverá a presença de três professores supertop”, destacou.

A aula de dance mix além dos benefícios à saúde, a modalidade aumentou a autoestima das alunas.

“A dança mix trouxe grandes benefícios, tínhamos alunas com peso acima da média, depressão, autoestima baixa e até mesmo um relacionamento difícil com seus familiares. Através da dança conseguiram ter grandes mudanças”, ressaltou Aislan.

Para este ano a modalidade já tem algumas melhorias.

“No decorrer do ano passado eu me aprimorei em alguns cursos como o do fit dance que é uma nova modalidade. A expectativa é conseguir um grande número de inscritos, já que é uma aula muito atrativa”, finalizou.

Ariane Pio

Da Reportagem Local