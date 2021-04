SMELT Lança o Programa ‘Catanduva e Saúde’ Para Reforçar a Prática Esportiva

A Secretaria de Esportes e Lazer e Turismo de Catanduva (SMELT) lançou o programa ‘Catanduva e Saúde’ que começou ontem (19). A cada dia da semana, uma atividade diferente para se exercitar em casa. A programação tem como objetivo dar dicas simples e evolutivas para a prática esportiva.

Fique por dentro da programação: 19/04 – Condicionamento para PCD (Pessoa Com Deficiência); 20/04 – Condicionamento esportivo; 21/04 – Alongamento e mobilidade; 22/04 – Condicionamento avançado; TBT, 23/04 – Funcional.

Os vídeos serão postados no face da SMELT, por volta, das 7h, todos os dias, de segunda a sexta-feira. https://www.facebook.com/Secretaria-De-Esportes-Catanduva-Smelt-255730584866 318.

Praticar esportes e manter-se saudável pode ser um desafio diante da pandemia da Covid-19 para a grande maioria das pessoas, uma vez que estar em casa em segurança sempre será a melhor estratégia.

Esse é objetivo da semana que a SMELT preparou para dar uma levantada no astral das pessoas e fazer com que elas se movimentem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local