Smelt Abre Inscrições Para 1ª Copa de Futebol Virtual Com Vagas Limitadas

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt) prepara a fase de inscrições para a 1ª edição da Copa de Futebol Virtual.

Os interessados devem garantir as vagas a partir de segunda-feira (15), diretamente pelo site (www.e-inscricao.com/copavirtualsmelt/inscricao).

Toda programação estará disponível no perfil Esporte Catanduva, no Facebook e esporte_catanduva, no Instagram. As vagas são limitadas e todos os fãs de games estão convidados a disputar as partidas de PS4 e FIFA 21. O campeonato é gratuito e haverá premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocados.

A Copa Smelt de Futebol Virtual será realizada entre 1º de março e 17 de abril. O cronograma de jogos fará os atletas se sentirem em um verdadeiro campo com eliminatórias, fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a grande final. A ideia é manter a participação do público em atividades da secretaria, inclusive essa que pioneira e voltada aos atletas digitais, além de levar a alegria e o encontro de amigos, mesmo que à distância, enquanto a pandemia do novo coronavírus não chega ao fim.

Ariane Pio

Da Reportagem Local