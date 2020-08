Site Do Sesc Traz Dicas Atividades Infantis Na Quarentena Para Diversão Em Casa

Com o isolamento social, a criançada se afastou de seus afazeres escolares, professores e adultos fora da esfera familiar. O resultado disso são olhinhos cada vez mais grudados nas telas, experiências virtuais e um contato muito raro com outras crianças.

Uma questão bem complicada feita pelos adultos é como socializar, extravasar tanta energia contida nesses corpinhos e conhecer novas brincadeiras em plena pandemia? E, para aqueles acostumados a visitar as unidades do Sesc SP com suas crianças, não existe nem a opção de correr para o Espaço de Brincar mais próximo!

A unidade do Sesc Catanduva também está fechada mas no site do Sesc existem dicas e vídeos de diversas atividades em que as crianças e até os adultos podem se movimentar, criar e se divertir mesmo com o isolamento social. “Então que tal aproveitar a extensão desses espaços na internet? Tem muitas atividades, espetáculos de teatro e contação de histórias, além de sugestões criativas para toda a família se divertir junta. As educadoras e educadores do Sesc SP continuam à todo vapor, só que cada um em sua casa. Vamos brincar juntos? Confira 10 opções de diversão!”

Quer acessar o site e conferir muitas dicas e saber mais sobre a programação: https://www.sescsp.org.br/online/artigo/ 14622_BRINCAR+A+ QUA-RENTENA+10+ATIVI-DADES +INFANTIS+PARA+DIVERSAO+EM+CASA?fbclid=IwAR3owvRDbd2ZJNOWfvBzauHu-X4xswaTgI8BGuT_SbjoZy6xCIi3UQgduHo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local