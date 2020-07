Sistema de Monitoramento Inteligente Vai Fiscalizar Pessoas com Covid-19

Em reunião com Conselho Municipalista na última quarta-feira (08), o Governo de São Paulo informou que vai utilizar uma ferramenta para monitorar e isolar pessoas com confirmação ou suspeita do novo coronavírus, além de contatos próximos. O objetivo é evitar novas contaminações. A novidade estará disponível em breve.

Para realizar a fiscalização será utilizado o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP).

A ferramenta atualmente acompanha os índices de isolamento social. O SIMI é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM, através da ABR (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações) e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), para que o Estado possa consultar informações agregadas e anônimas sobre deslocamento nos municípios pau­listas mapeados e acompanhar a formação de calor, com o intuito de controlar a aglomeração de pessoas e evitar a propagação do Covid-19.

