Sistema Anchieta-Imigrantes terá operação especial hoje para evento ciclístico

Neste domingo (01), a via Anchieta receberá pela segunda vez o “Pedal Anchieta”, um dos maiores eventos ciclísticos do país. Para receber o evento, realizado pelo Instituto BRCiclos, a concessionária Ecovias, autorizada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), e em conjunto com o Policiamento Rodoviário, preparou uma série de medidas para que as interdições temporárias não afetem o tráfego do Sistema como um todo e, principalmente, garanta a segurança dos ciclistas e dos usuários das rodovias. Os motoristas com destino à Baixada Santista, farão o trajeto de descida da serra pelas duas pistas da Anchieta. Já quem faz o caminho para São Paulo deverá utilizar a pista norte da Imigrantes. Ao todo, serão 69 quilômetros de pistas à disposição dos ciclistas, que terão um posto de atendimento médico, banheiros químicos e paradas para hidratação instalados pela organização do evento ao longo do trajeto. Além disso, serão disponibilizadas 14 ambulâncias, que ficarão espalhadas por todo o percurso até o litoral.

O Pedal Anchieta terá início às 6h. Os participantes poderão entrar na rodovia até às 8h30. O passeio será realizado apenas no sentido de descida, não havendo operação montada para a subida da serra (os participantes serão orientados a retornar à Capital em ônibus e vans). A retomada da operação normal no Sistema Anchieta-Imigrantes para veículos está prevista para ocorrer a partir das 18h do domingo.

A turma de ciclistas de Catanduva Papagaios do Pedal vão marcar presença nesta segunda edição do passeio. Serão 44 integrantes catanduvenses participando do passeio. O objetivo do evento é reunir amigos e amantes do ciclismo para a prática e a difusão de passeios ciclísticos urbanos ou não, como meio de esporte e lazer e, principalmente, proporcionar uma maior interação entre os participantes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local