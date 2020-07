Sino de Mulheres: Duas Pacientes Tocam Sino da Esperança do HCC

Na última quinta-feira, dia 02 de Julho, o Sino da Esperança do Hospital de Câncer de Catanduva soou para simbolizar o final do tratamento de Aparecida Maria Giraldo da Silva e Maria Aparecida Oliveira Martins. Com 75 anos, da cidade de Novais, Aparecida Maria concluiu 25 sessões de radioterapia no HCC, onde também passou por cirurgia e quimioterapia. Já Maria Aparecida, 68 anos, de Catanduva, também concluiu também 25 sessões de radioterapia e passou por cirurgia no hospital.

O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento. Emocionadas pelo fim de mais uma etapa, as pacientes se despediram da equipe agradecendo o carinho e o cuidado recebido durante o tratamento. O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

