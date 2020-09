Sino de Agosto: 15 Pacientes Concluíram Tratamento na Radioterapia do HCC

O mês de agosto foi repleto de batalhas vencidas pelos pacientes do Hospital de Câncer de Catanduva, que concluíram uma das etapas do tratamento, a Radioterapia. O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento. “Cada um foi fundamental para que eu chegasse até aqui. Agradeço do fundo do meu coração por todo o acolhimento que cada um teve comigo. Esperei muito pra tocar este sino, comemorei com cada um que tocou enquanto estava aqui esperando para a sessão”, agradeceu, emocionada, Flávia Cotrin, 40 anos, de Catanduva, ao terminar sua 30ª sessão.

Como a Flávia, outros 14 pacientes também concluíram essa etapa do tratamento: Agenor Lima, 75 anos, de Paraíso; Ademar Antônio, 66 anos, de Catanduva; Benedito de Almeida, 76 anos, de Catanduva; Simone Domingos, 39 anos, de Elisiário; Cláudia Elias, 46 anos, de Catanduva; Edivam da Silva, 36 anos, de Novais; Sandra Viana, 51 anos, de Catanduva; Aparecida Lourdes, 64 anos, de Catanduva; Maria Crepaldi, 90 anos, de Catanduva; Antônio Carlos dos Santos, 66 anos, de Santa Adélia; Lucimar da Silva, 45 anos, de Catanduva; Aparecida Bovolenta, 67 anos, de Catanduva; Augusto Tonon, 75 anos, de Ariranha; e José de Souza, 69 anos, de Novo Horizonte.

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto de 2019 e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local