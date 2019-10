‘Sino Da Esperança’ É Tocado Mais 3 Vezes No Hospital do Câncer

Os dias 28 e 29 de outubro de 2019 amanheceram com o ressoar do Sino da Esperança do HCC – Hospital do Câncer de Catanduva. Foi dada, então, conclusão de uma fase para Elpídio Quaiati, Nilton Prado Tavares e Rosana Aparecida de Moraes, que concluíram seus ciclos no serviço de Radioterapia.

Elpídio, que tem 81 anos, tratou de um câncer na região cervical esquerda, com 33 sessões de Radioterapia. “Deus abençoe a todos do hospital, não tem dinheiro que pague o carinho que recebi aqui”, disse emocionado, em nota divulgada pela Fundação Padre Albino.

Já Nilton, com 58, realizou 38 sessões de Radioterapia, tratando de um câncer de próstata. “Quando soube que teria que vir aqui por 38 dias seguidos para o tratamento, achei que isso nunca ia acabar, mas passou tão rápido. Todo o carinho que recebi da equipe foi fundamental para o meu tratamento. Amanhã vou sentir falta de não voltar aqui”, ressaltou.

No dia 29, última terça-feira, foi com o carinho e apoio da família e amigos que Rosana Aparecida de Moraes, de 56 anos, fez o Sino da Esperança soar pelo corredor do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva. De Catanduva, ela realizou 33 sessões para o tratamento do câncer de mama, e também passou por cirurgia e quimioterapia no HCC. “Mulheres, por favor, se cuidem. Por um descuido, achei que fosse morrer, que não passaria o Natal com a minha família e graças a Deus e a essa equipe toco hoje este sino”, relatou Rosana.

Sino

“O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento”, finaliza a FPA.

Da Reportagem Local