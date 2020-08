Sinharinha Netto Realiza Atividade Com As Crianças Sobre Folclore Mesmo Na Pandemia

O Dia do Folclore Brasileiro foi comemorado no último sábado (22). A data foi criada com o intuito de alertar para a importância e valorização das manifestações folclóricas no país. Mas devido a pandemia, as escolas tiveram um desafio de passar para o aluno a importância da data.

Para os pequenos alunos da escola Sinarinha Netto, a atividade é de extrema importância por isso às professoras realizaram várias atividades de pintura, desenho e escrito sobre o tema. Não poderia passar em branco, pois o folclore brasileiro é a carga tradicional do país e os esforços dos profissionais da escola somaram em grande beneficio nesse momento de aulas on-line.

A professora Daniela contou que atividade em comemoração ao folclore foi agendada a cada pai de aluno, para buscar na escola com hora marcada, evitando assim aglomeração. Ela também contou que foi pedido aos pais acompanhar a atividade junto com o filho (a) e tirar uma foto da criança realizando a tarefa. “Trazer o folclore para educação infantil é despertar a curiosidade por essa riqueza cultural, por meio de lendas, músicas, brincadeiras. Neste momento de pandemia tentamos contextualizar a situação e incluir a família como protagonista e resgatar junto dela as memórias, costumes, o folclore, enfim. Na mudança educacional que estamos vivendo é essencial o acolhimento e fazer com que os alunos participem de forma lúdica e divertida” finalizou a professora.

Ariane Pio

Da Reportagem Local