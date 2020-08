Sindilojas-SP Divulga Balanço, 76% Tiveram Queda Nas Vendas De Dia Dos Pais

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo (Sindilojas-SP) previu que as vendas de Dia dos Pais para esse ano de 2020 sofreria queda drástica. E o cenário foi confirmado pelos empresários do comércio de São Paulo que responderam a uma pesquisa da entidade em formato digital.

76% dos entrevistados responderam que houve queda nas vendas para a data comemorativa, contra 24% que viram o consumo de seus produtos aumentar.

Entre os que viram os números da caixa registradora encolherem, 46% relataram queda nas vendas entre 50 e 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Os 34% restantes tiveram encolhimento entre 10 e 40% nas vendas.

Já entre os empresários cujas vendas aumentaram, 92% relataram acréscimo entre 10 e 40% e para apenas 8% as vendas aumentaram 70% ou mais em relação ao período de 2019.

Com base nesses dados e na dura vivência que as empresas seguem enfrentando, a entidade luta para que a carga horária de abertura do comércio seja estendida. “O horário reduzido de apenas 6 horas para a abertura do comércio também tem contribuído negativamente para essa realidade. Uma vez que os estabelecimentos comerciais já estão adaptados aos protocolos sanitários e de distanciamento social para atendimento ao público e também já implantaram as regras de proteção com os seus colaboradores, o Sindilojas-SP solicita tanto para a Prefeitura Municipal quanto para o Governo Estadual o retorno do horário de funcionamento das lojas para 8 horas diárias”, explica Aldo N. Macri, diretor do Sindilojas-SP.

Importante ressaltar que, com base nos dados divulgados hoje pelo Governo do Estado de São Paulo, para as autoridades de saúde há estabilidade da pandemia no estado mesmo com a retomada de parte da atividade econômica.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

