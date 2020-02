Sindicatos Se Reúnem Para Discutir Situação Dos Trabalhadores Do Grupo GVO

Na terça-feira, dia 28 de janeiro, em São José do Rio Preto, os sindicatos que representam os trabalhadores do Grupo Virgolino de Oliveira (GVO) se reuniram para discutir a situação a qual se encontram os funcionários das empresas.

De acordo com o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal) – que representa os trabalhadores da unidade de Ariranha –, Marcelo dos Santos Araújo, os dirigentes sindicais já traçaram estratégias para ajudar os trabalhadores.

Segundo ele, além dos salários atrasados, a empresa deve 18 tickets alimentação, décimo terceiro referente aos anos de 2018 e 2019, 1/3 de férias dos anos de 2017, 2018 e 2019.

Paralelamente à ação, os sindicatos encaminharam um ofício à direção do Grupo e pediram uma reunião para tratar de todas as dificuldades que os trabalhadores estão enfrentando e o que pode ser feito. Segundo a diretoria do GVO que respondeu ser inviável, no momento, o encontro entre a empresa e os líderes sindicais.

De acordo com o diretor executivo, Joamir Alves, que assina o documento remetido aos sindicalistas, “O Grupo é detentor de um crédito milionário referente à sua participação em uma Ação Ordinária e respectiva Execução, ajuizada pela Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, porém, o dinheiro foi penhorado por determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região a pedido da Divisão de Execução de São José do Rio Preto, com depósito em conta judicial, devido ao processo que tramita no Regime Especial de Execução Forçada”. Ainda na nota, Alves garante que o GVO vem buscando todas as medidas para conseguir a liberação dos créditos e, assim, “cumprir com suas obrigações”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local