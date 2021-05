Sindicatos de Catanduva Lançam Campanha ‘União Solidária’ Contra a Fome

A União Sindical dos Trabalhadores de Catanduva (USTC) ampliou a sua rede de solidariedade com o lançamento de uma Campanha de arrecadação de alimentos para doação de cestas básicas às famílias que, devido à pandemia vivem a fome e o desemprego.

“O movimento sindical tem na solidariedade a sua essência. E neste momento, em que a crise social agravada pela pandemia fez retornar o drama da fome para milhões de famílias brasileiras, nossa ação não poderia ser diferente. Fazemos um chamado a todos que podem, de alguma forma, contribuir com quem mais precisa. O momento é de empatia ativa com aqueles que precisam, mas não têm condições de se alimentar para sobreviver”, ressalta o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região, Marcelo dos Santos Araujo.

As entidades sindicais buscam também parcerias com fornecedores, que queiram contribuir de maneira solidária com a ação. As doações devem ser realizadas na sede dos Sindicatos que integram a União Sindical.

Pontos de arrecadação: Sindicato Dos Trabalhadores Nas Usinas De Açúcar, Nas Indústrias De Suco Concentrado, No Café Solúvel, Dos Laticínios E Da Alimentação De Catanduva E Região; Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Catanduva; Associação dos Aposentados de Catanduva e Região; Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva; Sindicato Dos Trabalhadores Domésticos De Catanduva e Região; Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Catanduva; Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Fast-Food de Catanduva e Região; Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região; Apeoesp Sindicato dos Professores da Rede Pública; Sindicato dos Empregados Rurais de Catanduva ; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de Catanduva e Região e Sindicato dos Municipiários de Catanduva.

Itens necessários: Arroz; Feijão; Sal; Óleo; Macarrão (500g); Sachê Molho de Tomate; Açúcar Refinado; Café (500g); Farinha de Trigo; Vinagre; Biscoito Recheado e Fubá (500g).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local