Sindicato Faz Manifestação Para Melhorias do Setor Bancário em Catanduva

Na manhã de ontem (22), o Sindicato dos Bancários de Catanduva realizou uma manifestação em frente à Caixa Econômica Federal, com o intuito de cobrar melhorias do setor bancário. A ação faz parte das negociações iniciadas em junho, encabeçadas pela nova reforma trabalhista. A movimentação, ligada à entrega de panfletos e fixação de faixa em frente ao estabelecimento, chamou a atenção de quem passava pelas ruas do Centro da Cidade Feitiço Nossa reportagem foi até o local conferir de perto a atuação do Sindicato.

Em entrevista a Vox FM, o presidente do Sindicato dos Bancários, Roberto Carlos Vicentim, esclareceu os motivos que levaram a equipe às ruas: “A nova reforma trabalhista acabou com a chamada ‘ultratividade’ do setor bancário, que se refere a um prorrogamento do acordo coletivo até o final das negociações. Se avançasse após o término da data base, significava que o acordo estaria valendo. Hoje, a legislação acabou com essa possibilidade e os bancos afirmaram que preferem encerrar as negociações até o final deste mês, que coincide com o final do nosso acordo coletivo”, explicou.

O presidente explica que as negociações não estão somente nas questões salariais, mas também com o alto índice de demissões do setor. “Nós pedimos um aumento salarial sim, melhorias no vale alimentação, mas também estamos preocupados com a geração de empregos, tendo em vista que os bancos são os que mais demitem funcionários”, relatou Vicentim.

Ainda de acordo com o presidente, as reivindicações olham para o lado social, já que a falta de funcionários prejudica o atendimento à população. Na manhã da última terça-feira (21), os catanduvenses aguardaram em fila por mais de três horas para serem atendidos na agência do Centro. “A admissão de novos funcionários colabora para a geração de empregos em nosso munícipio, além de agilizar o atendimento daqueles que frequentam diariamente as agências. Nós realmente pedimos por mais contratações”, enfatizou Vicentim.

Em forma de protesto, o Sindicato distribuiu bananas àqueles que passavam pelo local. “Nós fizemos isso para pressionar os bancos, tendo em vista que nossas negociações, no geral, não tiveram avanço significativo e é um simbolismo daquilo que o setor oferece para nós, bancários, e para a população – é muito pouco, é banana”, disse.

Questionado sobre a realização ou não de uma greve, o presidente explica que a iniciativa é o último recurso que os bancários optam após o término de todas as negociações: “Por enquanto uma greve não está determinada, ainda estamos nas rodadas das negociações. Se nada for resolvido e o comando orientar para a greve, nós optaremos por esse recurso, mas avisaremos a população com relação a data de início”, finalizou.

Da Reportagem Local