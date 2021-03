Sindicato dos Bancários e EMCAa Realizam Parceria Para Campanha Contra Dengue

O presidente do Sindicato dos Bancários de Catanduva e região, Roberto Carlos Vicentim, esteve reunido com o responsável pelas ações educativas da Equipe de Combate ao Aedes Aegypti, Diego Palmieri. Na ocasião, a entidade reforçou a parceria e apoio à Campanha “Guerra contra o Mosquito”, que visa o engajamento da população e entidades civis nas ações de conscientização que o governo municipal vem realizando. “A categoria bancária sempre atendeu prontamente as ações de cidadania encampadas pelo Sindicato. Dessa vez, temos certeza que não será diferente. O problema da dengue em nosso município é mais grave do que se possa imaginar, sobretudo no verão, quando as condições propiciam a proliferação do mosquito. E a única solução é buscar a eliminação de criadouros através das ações coletivas”, destacou Vicentim.

O presidente também ressaltou que a entidade dispõe de inúmeros canais de comunicação que podem ser aliados na divulgação da Campanha.

Combate ao mosquito Aedes Aegypti – O mosquito da Dengue também transmite Chikungunya, Zika e a Febre Amarela. Mobilize sua família e elimine a água parada, ajudando, assim, a combater os focos que podem virar criadouro do Aedes aegypti. Com apenas 10 minutos por semana, você percorre seu quintal e supervisiona locais que podem servir de criadouro do mosquito.

Procurar uma unidade de saúde – Em caso de sintomas não deixe de buscar unidades de saúde públicas ou particulares, isto é vital para o combate do vetor no município. Sabendo que existe um caso positivo em seu bairro, a EMCAa é informada automaticamente e pode enviar agentes de saúde para seu bairro realizando bloqueio e pulverização em caso de necessidade para eliminar mosquitos que possam estar contaminados. Sem esta informação, você acaba ajudando a propagar a doença, por isso, colabore com o poder público. Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos moradores, como em terrenos baldios ou lixo acumulado na rua, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada para remover os possíveis criadouros. As denúncias de irregularidades e possíveis focos do mosquito podem ser feitas pelo telefone (17) 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local