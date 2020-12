Sindicato dos Bancários Divulga Apoio a Campanha Dezembro Laranja

A saúde é o nosso bem mais importante e 2020 deixou isso mais evidente devido à pandemia do novo coronavírus. Por isso, é tão essencial a prevenção e diagnósticos precoces. Campanhas mundo afora utilizam cores em meses para simbolizar e conscientizar a população sobre os cuidados com o corpo e mente. Há sete anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) deu início ao movimento de combate ao câncer de pele batizado “Dezembro Laranja”.

A campanha deste ano da SBD será feita exclusivamente no formato digital e em todos os canais de comunicação da Sociedade; e destaca que a conscientização deve começar na infância, pois os hábitos de exposição solar nesta faixa etária são capazes de influenciar tanto no envelhecimento quanto no desenvolvimento do câncer de pele.

“A divulgação de informações sobre as campanhas de saúde, que contribuem para alertar homens e mulheres bancários e toda a população sobre a importância da prevenção integram o compromisso da gestão do Sindicato, como entidade cidadã que é. Isso é reforçado agora, com o apoio à campanha #DezembroLaranja, que aborda os cuidados e a importância do diagnóstico precoce do câncer de pele. O câncer de pele no país corresponde a 27% todos os tumores malignos, em 2020, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ao notar algum dos sintomas, procure um dermatologista. É o momento de promover a visibilidade do tema e de tentar mais uma vez a promoção de uma campanha participativa, coletiva e atuante”, destaca o presidente do Sindicato, Roberto Carlos Vicentim.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil registra cerca de 180 mil novos casos desse tipo de câncer a cada ano. Todos os anos, cerca de 2.300 pessoas morrem por conta da doença, que pode se manifestar de três formas: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular (não-melanomas) e o mais grave deles, o melanoma. Quando descoberto no início, tem mais de 90% de chances de cura.

O uso de óculos de sol e blusas com proteção UV; bonés ou chapéus; preferir a sombra; evitar a exposição solar entre 9h e 15h; e utilizar filtro solar com FPS igual ou superior a 30, reaplicando a cada duas horas ou sempre que houver contato com a água são alguns métodos preventivos. Neste ano atípico, em que ainda vivemos uma pandemia, a preocupação não deve se restringir ao protetor solar. É importante lembrar que as contaminações por coronavírus ainda não estão controladas e que é importante evitar aglomerações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local