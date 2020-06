Sindicato dos Bancários de Catanduva Reforça Atuação na Defesa da Saúde

Dados da Secretaria Municipal da Saúde informa que desde o início da pandemia, Catanduva notificou 2.098 casos, sendo 903 descartados, 840 suspeitos, 26 pacientes internados e 218 curados. Além disso, o município ainda possui 355 moradores infectados pelo Sars-Cov-2 e 17 óbitos. O aumento no número de infectados tem sido constante também em outros municípios da região e já afetou agências pertencentes à base territorial do Sindicato.

O Sindicato, após ser comunicado, entrou imediatamente em contato com os bancos e solicitou que todos os funcionários fossem colocados em quarentena e que as agências em questão passassem por higienização especializada. Na última sexta-feira (19), os dirigentes sindicais estiveram acompanhando os protocolos e certificando que os funcionários estão em home office enquanto o procedimento é realizado.

“Após a confirmação do caso de covid-19, os trabalhadores foram afastados e as agências foram fechadas para a sanitização, que é o procedimento correto. O Sindicato permanece atuante na defesa dos direitos e da vida dos trabalhadores, continuará acompanhando os casos e não permitirá que nenhum trabalhador seja exposto ao risco de contaminação”, ressaltou o presidente da entidade, Roberto Carlos Vicentim.

O dirigente informa que, em sucessivas rodadas de negociações com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), por videoconferências, as entidades representativas têm cobrado que os bancos liberem os testes da covid-19 para todos os empregados, mas até o momento isso ainda não ocorreu, embora o volume dessas testagens esteja aumentando gradativamente dentro das instituições. “Em mesa de negociação, conquistamos também importantes medidas de segurança para bancários e clientes, como afastamento para quem é do grupo de risco e home office para a maioria da categoria. E estamos sempre intervindo para resguardar esses direitos. Mas, para isso, precisamos que os bancários nos comuniquem qualquer irregularidade”, finalizou Vicentim.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

